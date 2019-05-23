SON DAKİKA! YSK’NIN GEREKÇELİ KARARINA BAHÇELİ’DEN İLK YORUM: ŞAİBELERİ TEYİT ETTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YSK'nın gerekçeli kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında “YSK şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır“ ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada....
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