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SON DAKİKA! YSK’NIN İSTANBUL KARARINA KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK YORUM: FARKLI BİR KARAR BEKLEMİYORDUK


Son Dakika! YSK’nın İstanbul Kararına Kılıçdaroğlu’ndan İlk Yorum: Farklı Bir Karar Beklemiyorduk
Tarih : 13 Mayıs 2019, 18:00
Puan Ver : Son Dakika! Ysk’Nın İstanbul Kararına Kılıçdaroğlu’Ndan İlk Yorum: Farklı Bir Karar Beklemiyorduk(7/10)3

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti. YSK'nın kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Zaten farklı bir sonuç beklemiyorduk. YSK kendisini reddeden bir kurul“ dedi....

















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