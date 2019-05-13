Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti. YSK'nın kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Zaten farklı bir sonuç beklemiyorduk. YSK kendisini reddeden bir kurul“ dedi....



































