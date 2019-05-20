Son dakika! YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili gerekçeli kararı tamamlandı. 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenilen kararın gün içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın yazımını tamamladığı ve karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhlerini yazmalarının ardından kararın kamuoyu ile paylaşılacağı, kararın 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada. ....