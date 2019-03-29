Ziraat Bankası, 22 ülkeden 40 bankanın katılımıyla 1 milyar 425 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. 470 milyon dolar ve 849 milyon eurodan oluşan kredinin toplam maliyeti dolar için LIBOR+250 baz puan ve euro için EURIBOR+240 baz puan olarak gerçekleşti.

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