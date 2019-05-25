SON PARALARIYLA İŞ KURDULAR, KAZANACAKLARI PARAYLA EVLENECEKLER
Uzun yıllar farklı şehirlerde yaşadıktan sonra Tokat'a dönen nişanlı çift, son paralarıyla hobi olarak uğraştığı çini işine girdi. Nişanlı çift kazanacakları parayla hayalini kurdukları düğünü yapacak.
Tokat'ta üniversite mezunu nişanlı çift, ceplerindeki son parayla girdikleri çini işiyle para kazanıp düğünlerini yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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