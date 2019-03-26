Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 31 Mart yerel seçimleri için yaptıkları son anketi sosyal medya hesabından paylaştı. Bayrakçı, Twitter hesabından İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa, Adana, Tekirdağ, Kayseri ve Aydın illerinin seçim sonuçlarını açıkladı. İstanbul'da AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın önde olduğunu belirten Bayrakçı, Ankara'da ise CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın önde olduğunu ifade etti....



































