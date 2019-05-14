DJ sevgilisi Guido Senia ile birlikte ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı Anneler Günü için Türkiye'ye dönmüş, annesi ile birlikte Bodrum'da tatil yapmıştı. Bugün İstanbul'a dönen Subaşı, sosyal medya hesabından küvet pozunu paylaştı.