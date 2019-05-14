SOSYAL MEDYA FENOMENİ ŞEYMA SUBAŞI’DAN KÜVET POZU!
DJ sevgilisi Guido Senia ile birlikte ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı Anneler Günü için Türkiye'ye dönmüş, annesi ile birlikte Bodrum'da tatil yapmıştı. Bugün İstanbul'a dönen Subaşı, sosyal medya hesabından küvet pozunu paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.
“KUTUNUN İÇİNDE DÜŞÜN“
Son olarak annesiyle Bodrum'da Subaşı, küvette kıyafetleriyle verdiği pozla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Subaşı, paylaşımına, “Kutunun dışında düşün....
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