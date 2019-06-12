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SOSYAL MEDYADA İLGİSİNİ ÇEKEN LİNKE TIKLADI, 49 BİN LİRA DOLANDIRILDI


Sosyal medyada ilgisini çeken linke tıkladı, 49 bin lira dolandırıldı
Tarih : 12 Haziran 2019, 19:00
Puan Ver : Sosyal Medyada İlgisini Çeken Linke Tıkladı, 49 Bin Lira Dolandırıldı(6/10)2

Dolandırıcılar sürekli yeni bir yöntemle tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandırıyor. Sultangazi'de Mahmut Sarıkaya da dolandırıcıların kurbanı oldu. Sarıkaya, sosyal medyada gezinirken bir haber sitesinde ilgisini çeken bir haberle karşılaştı ve paylaşılan linke tıkladığında haberin içeriğinde yer alan videonun izlenebilmesi için bir program indirmesi yönünde uyarı aldı....

















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