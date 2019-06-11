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Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü: Avm’Yi Su Bastı, Müzisyenler Titanik Filminin Müziğini Çaldı
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Sosyal medyayı sallayan görüntü: AVM’yi su bastı, müzisyenler Titanik filminin müziğini çaldı

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN GÖRÜNTÜ: AVM’Yİ SU BASTI, MÜZİSYENLER TİTANİK FİLMİNİN MÜZİĞİNİ ÇALDI

Meksika'da bir alışveriş merkezini su bastığı sırada, alışveriş merkezinin orta yerine kurulan sahnede bulunan müzisyenler, Titanik filminin sembol müziklerinden birini çalmaya başladı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 10:30
Puan Ver : Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü: Avm’Yi Su Bastı, Müzisyenler Titanik Filminin Müziğini Çaldı(7/10)3

Olay, Meksika'nın Guadalajara şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tavanından su akan alışveriş merkezinin ortasına kurulmuş sahnedeki müzisyenlerin, Titanik filminin sembol şarkılarından olan 'My Heart Will Go On' isimli şarkıyı çalmaya başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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