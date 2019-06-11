SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN GÖRÜNTÜ: AVM’Yİ SU BASTI, MÜZİSYENLER TİTANİK FİLMİNİN MÜZİĞİNİ ÇALDI
Meksika'da bir alışveriş merkezini su bastığı sırada, alışveriş merkezinin orta yerine kurulan sahnede bulunan müzisyenler, Titanik filminin sembol müziklerinden birini çalmaya başladı.
Olay, Meksika'nın Guadalajara şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tavanından su akan alışveriş merkezinin ortasına kurulmuş sahnedeki müzisyenlerin, Titanik filminin sembol şarkılarından olan 'My Heart Will Go On' isimli şarkıyı çalmaya başladı.
Kaynak: haberinburada....
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