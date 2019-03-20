'Saltbea' hareketi ile dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, bu kez yeni bir yatırıma gündeme geldi. Sosyal medyada et tuzlama görüntüleri ile üne kavuşan ünlü kasap Nusret Gökçe, İstanbul Maçka'daki Park Hyatt oteli satın aldı.

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