Sosyetenin tanınmış isimlerinden Deniz Keskin İstanbul Beykoz'da lüks bir sitede kendini asarak intihar etti.

Ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın geçtiğimiz sene boşandığı ve evliliğinden bir de oğlunun olduğu eski eşi Deniz Keskin İstanbul Beykoz'da bulunan evinde intihar etti.

Kaynak: haberinburada. ....