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Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 1,8 milyon TL’ye araba aldı

SOSYETİK KASAP NUSRET GÖKÇE, 1,8 MİLYON TL’YE ARABA ALDI

İş hayatındaki başarısı ve yaptığı lezzetli etlerle sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, kendisini ödüllendirerek 1,8 milyon TL değerinde bir araba aldı.

Tarih : 04 Haziran 2019, 00:10
Puan Ver : Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, 1,8 Milyon Tl’Ye Araba Aldı(10/10)6

İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da konuşulan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe kendini ödüllendirdi. Son zamanlarda yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Gökçe, son olarak kendine son model bir araba aldı.

YATIRIMLARINA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Daha önce Bentley marka otomobil, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire, Bodrum'dan da villa alan ünlü işletmeci, hayalini gerçekleştirerek, Maçka'da bulunan Park Hyatt Oteli'ni de satın almıştı....

















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