SOVYETLER’İN KAYIP DENİZALTISI BULUNDU
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı savaşırken 40 mürettebatıyla kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sovyetler Birliği'ne ait denizaltı 77 yıl sonra bulundu.
Sovyetler Birliği Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan U-308 tipi 'Semga' isimli denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık Denizi'nde ortadan kaybolmuştu. Savaştan sonra da aranan denizaltı bir türlü bulunamamıştı.
Kaynak: haberinburada....
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