Trabzon'da düzenlenecek bayramlaşmalara katılmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun aynı saatte Trabzon'a gelecek olması Süleyman Soylu'nun protesto edilmesine neden oldu.

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