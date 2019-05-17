İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'a baskı yapıldığı iddiaları ilgili sözlerine sert yanıt verdi. Bakan Soylu, “Bir genel başkan, FETÖ'den tutuklunun beyanını 'Bakanlar bu adama baskı yaptı' diye ifade edip suyu bulandırmaya çalışıyor. Bunları açıklamayan alçaktır, namerttir, şerefsizdir“ dedi....



































