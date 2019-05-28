SÖZ DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ YAYINLANDI: SÖZÜN BİTTİĞİ YER
Söz dizisinin soluksuz izlenen final bölümü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin 85. son bölümde; Terör mensuplarının karargahlarını, mühimmat depolarını ve en önemlisi de liderlerini yok etmeyi kafasına koyan Tim üyeleri sıcak çatışmaya giriyor
Söz dizisi 85. final bölümü ile ekrana veda etti. Söz 85....
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