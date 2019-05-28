Sözlüsünün telefonuna “Hakkını helal et“ yazdıktan sonra ortadan kaybolan talihsiz adam jandarma ve polis tarafından 2 gündür aranıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan Kadir Hayri İrbeç (22), sözlüsü Elif Çetinkaya'nın (17) cep telefonuna hakkını helal et yazılı mesaj gönderdikten sonra kayboldu. Elif Çetinkaya, jandarma ve polisin 2 gündür her yerde aradığı İrbeç'in yerini bilenlerin kendilerine bilgi vermelerini istedi.

Kaynak: haberinburada....