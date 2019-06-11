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SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU’NUN PASAPORTU İPTAL EDİLDİ: İSMİMİN BAŞINA ’TERÖR’ İFADESİ EKLENMİŞ


SP Lideri Karamollaoğlu’nun pasaportu iptal edildi: İsmimin başına ’terör’ ifadesi eklenmiş
Tarih : 11 Haziran 2019, 20:20
Puan Ver : Sp Lideri Karamollaoğlu’Nun Pasaportu İptal Edildi: İsmimin Başına ’Terör’ İfadesi Eklenmiş(5/10)1

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Halk TV'de programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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