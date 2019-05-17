Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarını yöneten; “yağma“, “tehdit“, “fuhşa aracılık etmek“ dahil çok sayıda suça karışan ve liderliğini cezaevindeki Kadir İnan'ın yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik soruşturma tamamlandı. Örgüt yöneticileri hakkında 99,5 yıla kadar hapis talep edilen iddianamede, bir annenin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı ihbarına da yer verildi.

Kaynak: haberinburada....