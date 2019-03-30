Süleyman Hilmi Tunahan'ın en büyük torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu Fatih Süleyman Denizolgun yaptığı yazılı açıklamada, 23 Haziran 2018 tarihinde ilk beyanatlarını kamuoyuna sosyal medya üzerinden duyurduklarını belirtti.

Kaynak: haberinburada. ....