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Süleyman Soylu: Abd’Ye Haraç Veren Ülke Olmayacağız
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SÜLEYMAN SOYLU: ABD’YE HARAÇ VEREN ÜLKE OLMAYACAĞIZ


Süleyman Soylu: ABD’ye haraç veren ülke olmayacağız
Tarih : 11 Haziran 2019, 10:00
Puan Ver : Süleyman Soylu: Abd’Ye Haraç Veren Ülke Olmayacağız(8/10)4

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bağcılar Meydan'da yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ve ABD'nin saldırılara yönelik konuştu. Gezi olaylarına ve 15 Temmuz darbesine değinen Soylu, “Amerika'nın taammüden saldırısıyla beraber bize diyorlar ki; bize haraç vereceksiniz. Size haraç veren bir Türkiye olmayacağız“ dedi....

















Etiketler: Süleyman  Soylu  Abd’Ye  Haraç  Veren  Ülke  Olmayacağız    haber

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