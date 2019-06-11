SÜLEYMAN SOYLU: ABD’YE HARAÇ VEREN ÜLKE OLMAYACAĞIZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bağcılar Meydan'da yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ve ABD'nin saldırılara yönelik konuştu. Gezi olaylarına ve 15 Temmuz darbesine değinen Soylu, “Amerika'nın taammüden saldırısıyla beraber bize diyorlar ki; bize haraç vereceksiniz. Size haraç veren bir Türkiye olmayacağız“ dedi....
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