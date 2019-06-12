SÜLEYMAN SOYLU, TEMEL KARAMOLLAOĞLU’NUN PASAPORT İDDİASINA YANIT VERDİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, pasaport yenileme talebinin geri çevrildiği yönündeki açıklamasına açıklık getiren İçişleri Bakanı Soylu, İnternethaber'e şunları söyledi:
Kaynak: haberinburada. . ....
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