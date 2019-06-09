İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu memleketi Trabzon'da “Akıllı ol“ diye protesto eden Mehmet Ali Sivaz, hakkındaki iddialara cevap verdi. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarını yalanlayan Sivaz, AK Parti'ye oy verdiğini ve Soylu ile de tokalaştığını anlattı.

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