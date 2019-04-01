Buket Aydın'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun “İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız“ açıklamasına gülerek verdiği yanıt sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar Aydın'a “Onurun varsa istifa edersin“ diyerek tepki gösterdi.

Buket Aydın'ın, seçimlerden önce programına konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Buraları kazanacağız“ diyerek saydığı illere kahkaha atarak cevap verdiği anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar, İstanbul ve Ankara'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin önde olmasının ardından Aydın'ın görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada....