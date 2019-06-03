Final maçını izlemek için başta İngiltere'den birçok ülkeden taraftarlar tarifeli uçaklarla İstanbul'a akın edecek. Maç için stadyum dışında olacaklar ile beraber 50 bine yakın İngiliz, İstanbul'a gelecek. İngiltere'den tarifelu uçuşlar dışında tarifesiz uçuşlarla da birçok futbolsever İstanbul'a gelecek....



































