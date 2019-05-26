Süper Ligde 2018-2019 sezonu bugün oynanan 4 maçla bitecek. Süper Ligden düşecek son iki takımın belli olacağı günde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'la, Göztepe evinde Ankaragücü ile, Kayserispor sahasında Erzurumspor ile karşılaşıyor. Bursaspor ise deplasmanda Yeni Malatya ile oynuyor....



































