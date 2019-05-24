Süper Ligin son hafta olan 34. haftada gün 3 maçla devam ediyor. Şampiyon G.Saray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Günün diğer maçlarında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Trabzonspor ise deplasmanda Çaykur Rize ile karşılaşıyor.