SÜPER LİGDE İNANILMAZ OLAY! KASIMPAŞA, İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE SÖZLEŞME İMZALADI, 4 SAAT SONRA YOLLAR AYRILDI
Süper Ligde Mustafa Denizli'nin yerine Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez olmuştu. Ancak yapılan açıklama sonrasında Kasımpaşa ile İbrahim Üzülmez'in yolları 4 saat sonra ayrıldı. Ayrılığın gerekçesi olarak fikir ayrılıkları olduğu belirtildi.
Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık sözleşme imzaladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. 4 saatlik Kasımpaşa serüveninin ardından Üzülmez, “Gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Karşılıklı olarak yollarımızı ayırmak zorunda kaldık“ dedi....
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