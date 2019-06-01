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Süper Ligde İnanılmaz Olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez İle Sözleşme İmzaladı, 4 Saat Sonra Yollar Ayrıldı
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Süper Ligde inanılmaz olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı, 4 saat sonra yollar ayrıldı

SÜPER LİGDE İNANILMAZ OLAY! KASIMPAŞA, İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE SÖZLEŞME İMZALADI, 4 SAAT SONRA YOLLAR AYRILDI

Süper Ligde Mustafa Denizli'nin yerine Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez olmuştu. Ancak yapılan açıklama sonrasında Kasımpaşa ile İbrahim Üzülmez'in yolları 4 saat sonra ayrıldı. Ayrılığın gerekçesi olarak fikir ayrılıkları olduğu belirtildi.

Tarih : 01 Haziran 2019, 17:20
Puan Ver : Süper Ligde İnanılmaz Olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez İle Sözleşme İmzaladı, 4 Saat Sonra Yollar Ayrıldı(9/10)5

Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık sözleşme imzaladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. 4 saatlik Kasımpaşa serüveninin ardından Üzülmez, “Gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Karşılıklı olarak yollarımızı ayırmak zorunda kaldık“ dedi....

















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