Süper Ligde Mustafa Denizli'nin yerine Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez olmuştu. Ancak yapılan açıklama sonrasında Kasımpaşa ile İbrahim Üzülmez'in yolları 4 saat sonra ayrıldı. Ayrılığın gerekçesi olarak fikir ayrılıkları olduğu belirtildi.