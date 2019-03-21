Spor Toto Süper Lig'de, transfermarkt verilerine göre en pahalı oyuncular Trabzonspor'un altyapısından yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür oldu. İki futbolcu piyasa değeri sıralamasında en değerli yerli oyuncular arasında zirvede yer aldı. Bordo-mavili takımın da en değerli oyuncuları olan iki isim, Spor Toto Süper Lig'de top koşturan birçok yerli yıldızı geride bıraktı....



































