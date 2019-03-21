SÜPER LİG’İN EN DEĞERLİLERİ YUSUF YAZICI VE ABDULKADİR ÖMÜR
Spor Toto Süper Lig takımlarının kadrosunda yer alan yerli oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isimler Trabzonspor'un altyapısından yetiştirdiği Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür oldu.
Spor Toto Süper Lig'de, transfermarkt verilerine göre en pahalı oyuncular Trabzonspor'un altyapısından yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür oldu. İki futbolcu piyasa değeri sıralamasında en değerli yerli oyuncular arasında zirvede yer aldı. Bordo-mavili takımın da en değerli oyuncuları olan iki isim, Spor Toto Süper Lig'de top koşturan birçok yerli yıldızı geride bıraktı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Uğur Dündar Depremi! ’Haksızlığa Karşı Çıkıyorum’ Deyip İstifa Etti
- Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
- Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
- Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
- Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Belhanda’Nın Fiyatını Yükseltti!
- Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray’Da Keyifler Yerinde
- İspanyol Devi Sevilla, Dorukhan’A Talip Oldu
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tayfun Korkut İle Görüşme Gerçekleştirdi
- Trabzonspor, Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euro Teklif Eden Wolherhampton İle Söz Kesti!
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye’Den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak
- İngiliz Kadın 55 Yaşında Kendi Torununu Doğurdu
- Çok Konuşulacak Açıklama! Cami Saldırısının Arkasında Mossad Mı Var?
- Suriye’Nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail’İn Olduğu Ortaya Çıktı
- Belçika’Nın, Abd’Den 4 Milyar Euroya Aldığı F-35’Ler Dayanıklılık Testini Geçemedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar