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Süper Lig’in En Değerlileri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür

SÜPER LİG’İN EN DEĞERLİLERİ YUSUF YAZICI VE ABDULKADİR ÖMÜR

Spor Toto Süper Lig takımlarının kadrosunda yer alan yerli oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isimler Trabzonspor'un altyapısından yetiştirdiği Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür oldu.

Tarih : 21 Mart 2019, 16:40
Puan Ver : Süper Lig’İn En Değerlileri Yusuf Yazıcı Ve Abdulkadir Ömür(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'de, transfermarkt verilerine göre en pahalı oyuncular Trabzonspor'un altyapısından yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür oldu. İki futbolcu piyasa değeri sıralamasında en değerli yerli oyuncular arasında zirvede yer aldı. Bordo-mavili takımın da en değerli oyuncuları olan iki isim, Spor Toto Süper Lig'de top koşturan birçok yerli yıldızı geride bıraktı....

















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