SURİYELİ GÖÇMENLER İSTANBUL DİYE TARSUS’A BIRAKILDI
Suriye'nin İdlib kentinden İstanbul'a gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödeyen 54 Suriyeli, bırakıldıkları Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 54 Suriyeli göçmen bir evde kilitli halde bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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