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Suriyeli Mültecilerin Dramını Anlatan Film İrlanda’da Büyük İlgi Gördü

SURİYELİ MÜLTECİLERİN DRAMINI ANLATAN FİLM İRLANDA’DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ünlü Yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun Türkiye'ye sığınan Suriyeli Mültecilerin dramını konu aldığı Misafir adlı filmin Trinty College'nin tarihi salonunda gösterimi İrlanda'nın Başkenti Dublin'de büyük ilgi gördü.

Tarih : 18 Mayıs 2019, 00:40
Puan Ver : Suriyeli Mültecilerin Dramını Anlatan Film İrlanda’Da Büyük İlgi Gördü(10/10)6

Türkiye Cumhuriyeti Dublin Büyükelçiliği, Mültecilerle Dayanışma Derneği (MUDEM) ve Yunus Emre Enstitüsü ile Dublin Trinity College'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında film gösterimi öncesi “Suriyeli Mülteci Kadınların Objektifinden Göç“ temalı fotoğraf sergisi de Dublin'deki gazeteciler ve İrlandalı katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

“TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMI DÜNYA İÇİN ÖRNEK OLMALI“

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Levent Burhan, Yönetmen Andaç Haznedaroğlu, Yunus Emre Enstitüsü Londra Temsilcisi Mehmet Karakuş ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak ortak bir ağızdan göç olgusunun sadece orijin ülke ve komşu ülkelerin sorumluluğunda olmadığını, tüm insanlık için önemli bir mesele olduğunu vurguladılar. Konuşmacılar, 4 milyonu aşkın sığınmacıya kucağını, yüreğini açan Türkiye'nin bu şefkatli yaklaşımının tüm Dünya için bir örnek olması gerektiğini anlattı....

















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