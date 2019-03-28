SURİYE’NİN HALEP KENTİNE DÜZENLENEN SALDIRILARIN ARKASINDA İSRAİL’İN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz'dan dün akşam Suriye'nin Halep kentine düzenlenen saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu itiraf etti.
İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz'dan dün akşam Suriye'nin Halep kentine düzenlenen saldırının arkasında İsrail ordusu olduğu itirafı geldi.
Kaynak: haberinburada. ....
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