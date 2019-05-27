Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçeleri arasından geçen Küçükdere çayı güzergahında bulunan Sürmene'nin Aşağı Çavuşlu mahallesini karayoluna bağlayan köprünün sel suları nedeniyle yıkılması üzerine ilkel yöntemlerle yapılan köprüden geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor. Tahtadan yapılmış köprünün altında geçen dere sularına kapılmaktan korkan mahalle sakinleri, normal yolda bile yürümekte zorlanan yaşlı insanların derme çatma bir köprünün üzerinde geçerken adeta hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirtiyor.

Kaynak: haberinburada....