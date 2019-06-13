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Sürpriz gelişme! Burak Yılmaz Lecce ile anlaştı

SÜRPRİZ GELİŞME! BURAK YILMAZ LECCE İLE ANLAŞTI

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın, İtalyan temsilcisi Lecce'nin teklifini kabul ettiği belirtildi.

Tarih : 13 Haziran 2019, 13:30
Puan Ver : Sürpriz Gelişme! Burak Yılmaz Lecce İle Anlaştı(6/10)2

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; A Milli Takım ve Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Lecce'nin transfer teklifini kabul etti. Haberde Burak Yılmaz'ın birkaç yıl önce Lazio'ya çok yakın olduğu ancak bu transferin gerçekleşmediği söylendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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