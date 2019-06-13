İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; A Milli Takım ve Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Lecce'nin transfer teklifini kabul etti. Haberde Burak Yılmaz'ın birkaç yıl önce Lazio'ya çok yakın olduğu ancak bu transferin gerçekleşmediği söylendi.

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