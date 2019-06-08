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Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Düğünde Halay Çekenlere Çarptı: 4 Yaralı
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil düğünde halay çekenlere çarptı: 4 yaralı

SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL DÜĞÜNDE HALAY ÇEKENLERE ÇARPTI: 4 YARALI

Eskişehir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta düğün halayı çeken kalabalığın arasına daldı. Korkunç kazada halaydaki 4 kişi yaralanırken araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 08 Haziran 2019, 15:30
Puan Ver : Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Düğünde Halay Çekenlere Çarptı: 4 Yaralı(9/10)5

Eskişehir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta düğün halayı çekenlere çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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