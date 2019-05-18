İstanbul'da sürünerek bir eve girmek isteyen hırsız, evin alarmının çalmasıyla koşarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri'de sürünerek bir eve girmek isteyen hırsız, evin alarmının çalmasıyla koşarak kaçtı. Hırsızın süründüğü ve kaçtığı o anları, güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Kaynak: haberinburada....