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Survivor Sabriye, Sosyal Medya Hesabından Bikinili Pozunu Paylaştı

SURVİVOR SABRİYE, SOSYAL MEDYA HESABINDAN BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Survivor'a sonradan dahil olan ve geçtiğimiz hafta elenen Sabriye Şebgül, bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 00:50
Puan Ver : Survivor Sabriye, Sosyal Medya Hesabından Bikinili Pozunu Paylaştı(7/10)3

Survivor'un sevilen yarışmacılarından olan Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından takipçilerine bikinili sürpriz yaptı.

Sabriye Şengül, geçen hafta Survivor'dan elenen Yunan yarışmacı Ria ila deniz keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“SÜRPRİZ“

Sabriye, 404 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı Ria ile çekilen pozuna, “Sürpriz“ notunu düştü....

















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