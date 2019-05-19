ABD'de yaşayan Suudi Arabistanlı şarkıcı Rotana Tarabzouni, Arizona'da katıldığı bir şarkı festivalinde sahne aldı. Şarkıcı, dans ederken bir an da durup besmele çekip Fatiha Suresi'ni okudu. Tarabzouni'nin o anları ise konseri canlı yayınlayan bir kullanıcı tarafından sosyal medyaya yayıldı....



































