Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin doğusunda Vakhdat'taki yüksek güvenlikli cezaevinde isyan çıktı. Kanlı isyanda 3'ü gardian, 24'ü DEAŞ mensubu en az 32 kişi öldü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 mahküm ve 3 gardiyanın, Pazar akşamı çıkan isyan sırasında tutuklular tarafından öldürüldüğü, diğer mahkumların da güvenlik güçlerinin müdahalesinde öldüğü belirtildi....



































