TAKİPÇİSİNİN DEFALARCA ÖZÜR DİLEMESİ DE İŞE YARAMADI: AĞZINIZI TOPLAMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ!
Güzel manken Didem Soydan, kendisine sosyal medya hesabı üzerinden küfür eden takipçisine dava açmasından sonra, küfreden takipçi Didem Soydan'ı şikayetini geri alması için özür yağmuruna tuttu.
Manken Didem Soydan, kendisine sosyal medyada üzerinden hakaret eden kullanıcısına dava açmıştı. Soydan, takipçisinin kendisine attığı özür mesajını Twitter hesabından paylaştı.
“SİZDEN DEFALARCA ÖZÜR DİLİYORUM“
Didem Soydan'dan özür dileyen takipçisi, “Didem hanım merhabalar; Size attığım bir tweet'ten dolayı beni mahkemeye vermişsiniz, öncelikle bu konu için sizden özür dilerim....
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