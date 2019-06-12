TAKSİ PLAKA FİYATLARI 15 GÜNDE 400 BİN TL ARTTI
Yolcu taşıma uygulaması Uber'in İstanbul'da minibüs faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklaması ve taksi metre ücretlerinde beklenen fiyat artışı, bir ara yüzde 30 düşüşle 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar gerileyen taksi plaka fiyatlarının 400 bin TL y
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayının son haftasında İstanbul Esnaf ve Sanatkarları ile yaptığı buluşmada ÖTV indiriminin uzatılmasına ilişkin açıklaması, taksimetre ücretlerinde beklenen tarife güncellemesi ve Uber'in İstanbul'da minibüs faaliyetlerine son vermesi hiç şüphesiz taksici esnafının yüzünü güldürdü.
Kaynak: haberinburada. ....
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