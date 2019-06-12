Yolcu taşıma uygulaması Uber'in İstanbul'da minibüs faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklaması ve taksi metre ücretlerinde beklenen fiyat artışı, bir ara yüzde 30 düşüşle 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar gerileyen taksi plaka fiyatlarının 400 bin TL y