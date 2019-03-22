Atatürk Havalimanı'ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsünün yaptıkları, pes dedirtti. Yolcusuna “Terörist misin?“ diyen sürücü bir de bahşiş istedi.

Atatürk Havalimanı'ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsü, kameraya yansıdı. “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya“ diyerek siyahi turisti aşağılayan taksici, “bu kadarına da pes“ dedirtti. Duyduğu cümleler karşısında şoka uğrayan turist, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve polise giderek taksiciden şikayetçi oldu....



































