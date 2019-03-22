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Taksiciden Aracına Binen Senegalli Turiste Şok Sözler: Terörist misin

TAKSİCİDEN ARACINA BİNEN SENEGALLİ TURİSTE ŞOK SÖZLER: TERÖRİST MİSİN

Atatürk Havalimanı'ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsünün yaptıkları, pes dedirtti. Yolcusuna “Terörist misin?“ diyen sürücü bir de bahşiş istedi.

Tarih : 22 Mart 2019, 15:10
Puan Ver : Taksiciden Aracına Binen Senegalli Turiste Şok Sözler: Terörist Misin(6/10)2

Atatürk Havalimanı'ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsü, kameraya yansıdı. “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya“ diyerek siyahi turisti aşağılayan taksici, “bu kadarına da pes“ dedirtti. Duyduğu cümleler karşısında şoka uğrayan turist, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve polise giderek taksiciden şikayetçi oldu....

















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