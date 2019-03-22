İstanbul Taksim Meydanı'nda turistin çantasını alıp kaçan kapkaççıyı, vatandaşlar yakaladı. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile saniye, saniye görüntülendi.

Taksim Meydanı'nda bir turist kapkaça uğradı. Vatandaşlar turistin çantasını aldığı iddia edilen kapkaççıyı anında yakalayıp polise teslim etti. Çantanın sahibi turist ise polis geldiği sırada şüpheliye vurmaya başladı....



































