Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Kemal Demiroğlu (33), kargo paketinden kayınvalidesine almayı planladığı son model cep telefonu yerine bir şişe su ve cinsel gücü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.

Kaynak: haberinburada. ....