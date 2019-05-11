Malatya'da bir iş yeri sahibinin lavaboya gitmek için cep telefonu dükkanını emanet ettiği şahıs, mağazadan 2 bin TL değerindeki 2 adet telefonu alarak kayıplara karıştı. Lavabodan geldikten sonra durumu fark eden iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı.

Malatya'da iş yeri sahibinin güvenerek emanet ettiği cep telefonu satış mağazasından 2 bin TL değerindeki 2 adet telefonu alarak kayıplara karışan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Dükkanına döndüğünde neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi “İlk defa güvenip bıraktım ondan sonra da bu iş başıma geldi“ dedi.

Kaynak: haberinburada....