Gümüşhane'de yapımı tamamlanan ve zeminindeki heyelan tehdidi nedeniyle 4 yıldır hizmete açılamayan yeni devlet hastanesi için güçlendirme ve heyelan önleme projesi hazırlandı. Kuzey ve güney cephesinde ağırlık yapan yamaçta molozlar temizlenecek, 600 metre uzunluğunda 3 sıra diyafram duvar örülerek hastanenin zemin kayma riski ortadan kaldırılacak.

Kaynak: haberinburada....