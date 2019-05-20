TANIDIK İSİM GÖZALTINA ALINDI! SARAR ÇİFTİNDEN 1 MİLYON DOLAR VE 1 MİLYON EURO İSTEMİŞLER
Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darp ederek soyan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Konu İle ilgili evde çalışan bir kişi gözaltına alındı. Zanlıların Sarar çiftinden 1 Milyon Dolar
Eskişehir'de yüzleri maskeli silahlı 3 kişi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evinde darp edip soydu. Çiftin Moldova uyruklu çalışanları 34 yaşındaki LuliaI. D....
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