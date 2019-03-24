Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi için vatandaşların alana girişleri devam ediyor.

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