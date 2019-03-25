Tanzim satışlarıyla birlikte birçok hal esnafı da fiyatlarda indirime gitti. Ancak yapılan bu indirimler kalıcı olmadı. Son günlerde hal esnafının sebze satış fiyatlarında yüzde 220 oranına varan zamlar gözlendi. Biberin kilogram fiyatı İstanbul halinde t

Türkiye'de faaliyet gösteren hallerde fiyatlar neden artıyor?Antalya'daki üreticiler hortumdan dolayı piyasada çok fazla ürün olmadığını bu nedenle fiyatların arttığını söylüyor. Çanakkaleli üreticiler ise şu an sezonda az ürün olduğunu belirtiyor. İstanbul'daki tüccarlar ise piyasadaki ürün fiyatındaki artışın piyasada ürünün az olmasına bağlıyor....



































