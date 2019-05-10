Manisalıların en sevdiği lezzetlerden biri olan Manisa Kebabı'nın tarifi ve tarihçesini, kentin en eski ustalarından Hüseyin Şengül anlattı. Yıllar önce Arabistan'dan Manisa'ya gelen Halil İbrahim Usta'nın bu lezzeti Manisa'ya armağan ettiğini belirten Şe