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Tarihi 300 yıl öncesine dayanıyor! Kente gelen tadına bakmadan dönmüyor

TARİHİ 300 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR! KENTE GELEN TADINA BAKMADAN DÖNMÜYOR

Manisalıların en sevdiği lezzetlerden biri olan Manisa Kebabı'nın tarifi ve tarihçesini, kentin en eski ustalarından Hüseyin Şengül anlattı. Yıllar önce Arabistan'dan Manisa'ya gelen Halil İbrahim Usta'nın bu lezzeti Manisa'ya armağan ettiğini belirten Şe

Tarih : 10 Mayıs 2019, 13:50
Puan Ver : Tarihi 300 Yıl Öncesine Dayanıyor! Kente Gelen Tadına Bakmadan Dönmüyor(8/10)4

Kentin en eski Manisa Kebabı ustalarından Hüseyin Şengül (72), lezzetin tarihini ve tarifini anlattı. Manisa'ya gelen ziyaretçilerin tadına bakmadan gitmedikleri Manisa Kebabı'nın geçmişinin 300 yıl öncesine dayandığını belirten Şengül, “Arabistan'dan gelen Arap kökenli Halil İbrahim Usta, Manisa'da bir dükkan açıyor. Zamanla şişte pişirdiği Manisa kebabı vazgeçilmez bir lezzet haline geliyor....

















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